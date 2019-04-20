Миллиарды из "Приватбанка" могли "выводить" через Кипр, - расследование

Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) опубликовал свою версию того, как бывшие собственники "ПриватБанка" могли выводить из него миллиарды долларов через Кипр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Так, авторы OCCRP со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, которое специализируется на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, отмечают, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал "ПриватБанка" на Кипре.

В частности, как отмечается, такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку НБУ воспринимал кипрский филиал "ПриватБанка" как любой из украинских филиалов. Из-за этого чиновники не замечали, что наличные, переведенные на Кипр, покидают Украину.

"Тем временем кипрский (банковский) регулятор или не заметил, как различные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, или не предпринял необходимых шагов, чтобы это остановить", - говорится в исследовании OCCRP.

Авторы OCCRP добавляют, что после того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных оффшорных компаний.

В то же время кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу, а потому никогда не сообщал украинскую власть о дальнейшем перетоке средств.

В свою очередь Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала "ПриватБанка" в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиале в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации "ПриватБанка".

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможно. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

В свою очередь, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Украине Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда, который признал незаконным национализацию "ПриватБанка".

По его мнению, решение суда не будет иметь существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы, а ныненшняя реакция финансовых рынков на событие является временной.