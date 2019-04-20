Мільярди з "ПриватБанку" могли "виводити" через Кіпр, - розслідування

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) оприлюднив свою версію того, як колишні власники "ПриватБанку" могли виводити із нього мільярди доларів через Кіпр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Так, автори OCCRP із посиланням на звіт детективної агенції Kroll, що спеціалізується на фінансових розслідуваннях та консультуванні з питань ризиків, зазначають, що 5,5 млрд доларів були виведені з України через філію "ПриватБанку" на Кіпрі.

Зокрема, як зазначається, така схема дозволяла приховати факт, що гроші кудись зникають, оскільки НБУ сприймав кіпрську філію "ПриватБанку" як будь-яку із українських філій. Через це чиновники не помічали, що готівка, переведена на Кіпр, залишає Україну.

"Тим часом кіпрський (банківський) регулятор або не помітив, як різні банківські транзакції на загальну суму у 5,5 млрд доларів були підкріплені фальшивими контрактами, або не вдався до необхідних кроків, аби це зупинити", - йдеться у дослідженні OCCRP.

Автори OCCRP додають, що по тому, як гроші опинялися у кіпрській філії, вони розпорошувалися далі на рахунки різних офшорних компаній.

Водночас кіпрський регулятор сприймав філію українського банку як самостійну одиницю, а тому ніколи не повідомляв українську владу про подальший перетік коштів.

В свою чергу Центральний банк Кіпру у коментарі авторам розслідування повідомив про дві перевірки кіпрської філії "ПриватБанку" у 2015 році, результатом яких стало інформування влади Кіпру, України та інших держав про витік грошей з України. Там також нагадали про штраф, накладений на філії у жовтні 2016 року, за кілька тижнів до націоналізації "ПриватБанку".

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам неможлива. Рожкова зазначила, що НБУ та банк у судах намагаються повернути більше 5,5 млрд доларів, які були виведені колишніми власниками за допомогою шахрайських схем.

В свою чергу, постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні Йоста Люнгман зробив заяву після рішення суду, який визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

На його думку, рішення суду не буде мати істотного впливу ні на стан економіки України, ні на роботу банківської системи, теперішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою.