В НБУ считают невозможным возврат ПриватБанка экс-владельцам

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Заявление на брифинге сделала Екатерина Рожкова

Возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка" на сегодня невозможно. Об этом на брифинге заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, клиентами банка являются 22 млн украинцев, банк работает стабильно и является наиболее прибыльным финансовым учреждением.

"Только два года государство назад было вынуждено спасать банк для обеспечения финансовой стабильности страны. Это спасение стоило налогоплательщикам более 155 млрд грн", - напомнила она и добавила, что единственной альтернативой национализации была ликвидация банка.

Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

"Возвращение банка бывшим владельцам путом отмены национализации невозможно", - добавила она.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом.