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Зеленский анонсировал аудит водных ресурсов Украины

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 10:57
Зеленский анонсировал аудит водных ресурсов Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит водных ресурсов Украины. Кроме того, в стране начался государственный мониторинг всех главных рек Украины.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30".

Он отметил, что этот вопрос рассматривали на заседании СНБО.

"Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построены 4 современные лаборатории и начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет рассмотрел вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой к этому вопросу и его перенесли на следующее заседание.

Ранее в Кабмине заявили, что сегодня есть вероятность того, что радиоактивная вода из оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море.

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