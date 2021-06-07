Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит водных ресурсов Украины. Кроме того, в стране начался государственный мониторинг всех главных рек Украины.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30" .

"Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построены 4 современные лаборатории и начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - отметил Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос рассматривали на заседании СНБО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет рассмотрел вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой к этому вопросу и его перенесли на следующее заседание.

Ранее в Кабмине заявили, что сегодня есть вероятность того, что радиоактивная вода из оккупированного Донбасса может попасть в Азовское море.