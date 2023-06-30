Міллі про передачу Україні ракет ATACMS: наразі рішення немає

"ATACMS, F-16 або будь-що інше... це постійний процес перевірки. Ці речі на столі. Наразі рішення немає", - сказав Міллі.

Далекобійні ракети ATACMS для України

Варто зазначити, ще минулого року українські офіційні особи почали закликати США до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм, бійці ЗСУ змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. До того ж для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент Джо Байден підтвердив, що країна почала розглядати передачу ракет українській армії.

До того ж комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

Нещодавно видання Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Однак у Пентагоні не підтвердили готовність передати ракети Україні.