Комітет Палати представників США підтримав резолюцію про передачу Україні ATACMS

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Комітету.

Під час обговорень голова комітету, республіканець Майкл Маккол заявив, що ракети ATACMS є критично важливими для успіху українського контрнаступу.

"ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 кілометрів - ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - наголосив конгресмен.

При цьому, за його словами, побоювання адміністрації Байдена щодо можливості ударів по території Росії є невиправданими.

"Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії", - сказав Маккол, нагадавши, що Британія вже передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Зазначимо, що для того, щоб у США ухвалили резолюцію, її ще мають підтримати у Палаті представників та Сенаті.

ATACMS

Нагадаємо, українські офіційні особи ще з минулого року почали закликати США до передачі ракет ATACMS, оскільки вони дозволять завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

У Вашингтоні відхиляли усі прохання України. На позицію США не вплинула передача британських Storm Shadow.

Лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що його країна розглядає передачу Україні ATACMS.