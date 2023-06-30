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У Пентагоні не підтвердили готовність передати ракети ATACMS Україні

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П'ятниця 30 червня 2023 01:10
У Пентагоні не підтвердили готовність передати ракети ATACMS Україні Фото: у Пентагоні не підтвердили передачу ракет ATACMS Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ще не ухвалили рішення про передачу Україні оперативно-тактичних ракетних комплексів ATACMS з дальністю дії понад 300 кілометрів.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Я бачив цю публікацію. Скажу, що мені нема чого оголошувати щодо ATACMS. І мені точно не відомо про жодні неминучі рішення, що стосуються ATACMS", - заявив Райдер під час брифінгу.

Раніше сьогодні у WSJ з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними ЗМІ, прискорення такого рішення пов'язане з тим, що в Росії почалася внутрішня боротьба військового керівництва, обговорення передачі ракет відбувається на найвищому рівні

Дальнобійні ракети ATACMS

ATACMS – це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Вона має дальність до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочалирозгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

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