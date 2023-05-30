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США розглядають питання передачі Україні ракет ATACMS, - Байден

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Вашингтон, Вівторок 30 травня 2023 08:58
США розглядають питання передачі Україні ракет ATACMS, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати продовжують розглядати питання передачі України ракет далекобійних ракет ATACMS. Вашингтон надасть Києву все необхідне.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Це питання все ще у грі", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про ракети ATACMS для України.

Байден заявив, що посилення російських атак на Київ не стало несподіванкою. "Саме тому ми маємо продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав він.

Тиск на Білий дім

Як повідомляло РБК-Україна, представники Конгресу США закликали президента Джо Байдена передати Україні зброю більшої дальності, зокрема ракети ATACMS.

У листі до Байдена конгресмени заявили, що майже всі системи озброєнь, які запросили Україна, були доставлені після сильного тиску. Вони закликали Білий дім не чекати на нову кампанію тиску, щоб надати ATACMS.

ATACMS

Американська балістична ракета малої дальності. Виробляється компанією Lockheed Martin. Може встановлюватись на M270 MLRS (2 ракети) або M142 HIMARS (1 ракета). Має дальність до 300 км.

У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Однак наприкінці травня президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови генерального штабу США Марка Міллі на Чарльза Брауна.

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