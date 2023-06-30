RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Милли о передаче Украине ракет ATACMS: на данный момент решения нет

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако вопрос обсуждается.

Об этом заявил генерал США Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

"ATACMS, F-16 или что-нибудь другое... это постоянный процесс проверки. Эти вещи на столе. На данный момент решения нет", - сказал Милли.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины.

Стоит отметить, еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать США к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, бойцы ВСУ смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. К тому же для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент Джо Байден подтвердил, что страна начала рассматривать передачу ракет украинской армии.

К тому же комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.

Недавно издание Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Однако в Пентагоне не подтвердили готовность передать ракеты Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиракетиВоенная помощь