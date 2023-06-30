ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міллі про передачу Україні ракет ATACMS: наразі рішення немає

Новость на русском →
США, П'ятниця 30 червня 2023 21:20
Міллі про передачу Україні ракет ATACMS: наразі рішення немає Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, однак питання обговорюється.

Про це заявив генерал США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

"ATACMS, F-16 або будь-що інше... це постійний процес перевірки. Ці речі на столі. Наразі рішення немає", - сказав Міллі.

Далекобійні ракети ATACMS для України

Варто зазначити, ще минулого року українські офіційні особи почали закликати США до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм, бійці ЗСУ змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. До того ж для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент Джо Байден підтвердив, що країна почала розглядати передачу ракет українській армії.

До того ж комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

Нещодавно видання Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Однак у Пентагоні не підтвердили готовність передати ракети Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ракети Військова допомога
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни