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Милли о передаче Украине ракет ATACMS: на данный момент решения нет

Новина українською →
США, Пятница 30 июня 2023 21:20
Милли о передаче Украине ракет ATACMS: на данный момент решения нет Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако вопрос обсуждается.

Об этом заявил генерал США Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

"ATACMS, F-16 или что-нибудь другое... это постоянный процесс проверки. Эти вещи на столе. На данный момент решения нет", - сказал Милли.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины.

Стоит отметить, еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать США к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, бойцы ВСУ смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. К тому же для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент Джо Байден подтвердил, что страна начала рассматривать передачу ракет украинской армии.

К тому же комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.

Недавно издание Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Однако в Пентагоне не подтвердили готовность передать ракеты Украине.

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