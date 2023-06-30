Милли о передаче Украине ракет ATACMS: на данный момент решения нет
Соединенные Штаты Америки еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако вопрос обсуждается.
Об этом заявил генерал США Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.
"ATACMS, F-16 или что-нибудь другое... это постоянный процесс проверки. Эти вещи на столе. На данный момент решения нет", - сказал Милли.
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины.
Стоит отметить, еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать США к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, бойцы ВСУ смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. К тому же для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.
Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент Джо Байден подтвердил, что страна начала рассматривать передачу ракет украинской армии.
К тому же комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.
Недавно издание Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Однако в Пентагоне не подтвердили готовность передать ракеты Украине.
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