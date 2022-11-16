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Міллі назвав малоймовірним звільнення Криму воєнним шляхом

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США, Середа 16 листопада 2022 21:51
Міллі назвав малоймовірним звільнення Криму воєнним шляхом Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Визволення Криму воєнними методами малоймовірне, вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BBC News.

Генерал Міллі на пресконференції за результатами "Рамштайну" поділився власним бачення стратегії Росії на нинішньому етапі війни.

"Росія вирішила використати час для перегрупування сил. Водночас вони проводять кампанію терору, завдаючи максимум страждань українському мирному населенню, щоб підірвати бойовий дух українців", - підкреслив він.

На думку Міллі, Росія зберігає в Україні "значну бойову силу".

"Імовірність української військової перемоги - яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включаючи те, що вони називають Кримом - ймовірність того, що це станеться найближчим часом, у військовому плані невисока", - додав генерал.

Тому відхід росіян з Криму можливий відповідно до політичного рішення, вважає Міллі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екскомандувач США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що українська армія отримає перевагу над росіянами в умовах зими.

Нагадаємо, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може і не бути.

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