Милли назвал маловероятным освобождение Крыма военным путем
Освобождение Крыма военными методами маловероятно, считает глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал BBC News.
Генерал Милли на пресс-конференции по результатам "Рамштайна" поделился собственным видением стратегии России на нынешнем этапе войны.
"Россия решила использовать время для перегруппировки сил. В то же время они проводят кампанию террора, нанося максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы взорвать боевой дух украинцев", - подчеркнул он.
Однако вероятность, что Украина вытеснит россиян, в том числе из Крыма, достаточно низкая, говорит генерал. По его мнению, Россия сохраняет в Украине "значительную боевую силу".
"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", - добавил Милли.
Ранее РБК-Украина сообщало, что экскомандующий США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что украинская армия получит преимущество над россиянами в условиях зимы.
Напомним, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Вооруженные силы Украины умеют бороться зимой, поэтому оперативной паузы в войне против России из-за погодных условий может и не быть.
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