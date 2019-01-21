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Миллер предлагает продлить контракты с "Нафтогазом" после 2019 года без консультаций

Новости » Энергетика    21.01.2019 - 19:14
Миллер предлагает продлить контракты с "Нафтогазом" после 2019 года без консультаций
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству

Председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер предлагает продлить контракты с НАК "Нафтогаз Украины" после 2019 года без консультаций. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев по результатам второго раунда газовых переговоров (Украина-Еврокомиссия-Россия), передает корреспондент РБК-Украина.

"Был удивлен предложением господина Миллера просто взять и продлить соглашение. На это могу сказать лишь, что НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что логика Миллера состоит в том, чтобы "просто продолжить существующие контракты".

"Как он сказал, для этого не нужны даже экспертные косультации", - цитирует Климкин слова Миллера.

Кроме того, Коболев поблагодарил Європейскую комиссию за предложение, которое команда вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича сделала в конце переговоров. Коболев отметил, что предложение касается возможных объемов и сроков контракта после 2019 года, и украинская сторона будет рассматривать его.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Коболева, с 2020 года российский "Газпром" без нового контракта может приостановить транзит газа через Украину

Кроме того,  коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Украина потеряет 3 млрд долларов в год при остановке транзита российского газа в страны Европейского союза.

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Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз Украины
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