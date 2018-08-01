В "Нафтогазе" оценили потери от остановки транзита российского газа

Без транзита газа Украина будет терять около 3 млрд долларов в год

Украина потеряет 3 млрд долларов в год при остановке транзита российского газа в страны Европейского союза. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что при остановке транзита газа экономические потери Украины составят примерно 3 млрд долларов в год. Эта сумма, в свою очередь, составляет около 3% ВВП. Он также рассказал, при каких доходах от транзита Украина не будет против газопровода "Северный поток-2".

"Европейские правила заключаются, как раз в том, что оператор просто покрывает свои расходы. Меньше объем, значит больше тариф. Больший объем, значит меньше тариф. Это не линейная зависимость, но есть заметная зависимость тарифа от объема", - подчеркнул он и добавил, что гарантией соблюдения нового транзитного контракта российской стороной при возможном его подписании будет вхождение капитал оператора ГТС консорциума европейских компаний.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали, что может остановить строительство "Северного потока-2".