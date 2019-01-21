Тристоронні переговори по газу стартували в Брюсселі

Фото: переговори по газу (twitter.com/UA_EUMission)

Стартували тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу

В Брюсселі (Бельгія) сьогодні, 21 січня, стартував тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Представництва України при Європейському союзі.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія, ЄС і Україна на тристоронніх переговорах у Брюсселі мають намір обговорити тільки транзит газу через українську територію після 2019 року, передають росЗМІ.

Нагадаємо, другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудеться у понеділок, 21 січня 2019 року. Зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Перед початком переговорів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту українською ГТС, сказав він.