ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тристоронні переговори по газу стартували в Брюсселі

Новини » Політика    21.01.2019 - 17:45
Тристоронні переговори по газу стартували в Брюсселі
Фото: переговори по газу (twitter.com/UA_EUMission)

Стартували тристоронні консультації Україна-ЄС-РФ з питань транзиту газу

В Брюсселі (Бельгія) сьогодні, 21 січня, стартував тристоронні консультації Україна-Євросоюз-Росія з питань транзиту газу через Україну після 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Представництва України при Європейському союзі.

Тристоронні переговори по газу стартували в Брюсселі

Міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія, ЄС і Україна на тристоронніх переговорах у Брюсселі мають намір обговорити тільки транзит газу через українську територію після 2019 року, передають росЗМІ.

Нагадаємо, другий раунд політичних тристоронніх переговорів за участю представників Єврокомісії, України і Росії про майбутній транзит газу через Україну відбудеться у понеділок, 21 січня 2019 року. Зустріч відбудеться за участю заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Перед початком переговорів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, повинні укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, що на бронювання потужностей транзиту українською ГТС, сказав він.

"Нафтогаз" хоче відсудити у "Газпрому" 12 млрд доларів у разі припинення транзиту У "Нафтогазі" назвали найкращий варіант транзитної угоди з "Газпромом"
Новини України переговоригаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся