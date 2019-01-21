Міллер пропонує продовжити контракти з "Нафтогазом" після 2019 року без консультацій

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

"Нафтогаз" готовий розглядати майбутні угоди тільки у випадку їх повної відповідності європейському законодавству

Голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер пропонує продовжити контракти з НАК "Нафтогаз України" після 2019 року без консультацій. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв за результатами другого раунду газових переговорів (Україна-Єврокомісія-Росія), передає кореспондент РБК-Україна.

"Був здивований пропозицією пана Міллера просто взяти і продовжити угоду. На це можу сказати лише, що НАК "Нафтогаз України" готовий розглядати майбутні угоди тільки у випадку їх повної відповідності тому європейському законодавству, яке було імплементовано в Україні", - зазначив він.

Глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства додав, що логіка Міллера полягає у тому, щоб "просто продовжити існуючі контракти".

"Як він сказав, на це не потрібно навіть експертних косультацій", - цитує Клімкін слова Міллера.

Крім того, Коболєв подякував Європейській комісії за пропозицію, яку команда віце-президента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовича зробила наприкінці перемовин. Коболєв зазначив, що пропозиція стосується можливих обсягів і термінів контракту після 2019 року, і українська сторона розглядатиме її.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Коболєва, з 2020 року російський "Газпром" без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну.

Крім того, комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Україна втрачатиме 3 млрд доларів на рік при зупинці транзиту російського газу в країни Європейського союзу.