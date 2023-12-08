В Україні з'явиться Національне військове кладовище з крематорієм і музеєм: як виглядатиме
Війна забирає життя найкращих. Ніхто й ніколи не зможе повною мірою віддячити полеглим захисникам і їхнім родинам. Заради увіковічнення пам'яті героїв в Україні планують збудувати унікальне Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про будівництво нового кладовища, його місцерозташування та зовнішній вигляд.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Урядовий портал, Міністерство у справах ветеранів, Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" (ДУ "НВМК), Wikipedia.
Презентація проекту
Нещодавно Міністерство у справах ветеранів презентувало громадськості ескізний проект Національного військового меморіального кладовища.
Участь у робочій зустрічі з питань реалізації НВМК взяли:
- представники родин полеглих українських воїнів
- керівництво та профільні фахівці Мінветеранів
- народні депутати України
- представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Українського інституту національної пам'яті, Міндовкілля та ДУ "НВМК"
- експерти інших дотичних відомств
Відповідальний за реалізацію проекту - заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко.
Робоча зустріч (фото: Мінветеранів)
Де збудують і як добиратися
Після завершення нормативно-правового врегулювання Національне військове меморіальне кладовище буде збудоване в межах Гатненської територіальної громади - під Києвом.
Зважаючи на близьке розташування до меж столиці та потужну транспортну артерію, українцям обіцяють "зручний трансфер".
Так, проектом передбачено організацію постійно курсуючих шатлів - від основних транспортних вузлів до меморіального комплексу.
Приблизне місцерозташування НВМК (скріншот: google.com/maps)
Американський досвід
Головний архітектор ескізного проекту, що успішно пройшов державну експертизу, - Сергій Дербін.
Під час проектування Національного військового меморіального кладовища було враховано закордонний меморіальний досвід.
Йдеться, зокрема, про всесвітньо відомий військовий Арлінгтонський національний цвинтар в американському штаті Вірджинія, на території якого поховані учасники війн, президенти, судді Верховного суду та астронавти (нині цвинтар нараховує близько 300 тисяч могил).
Військовий цвинтар в Арлінгтоні (фото: Wikipedia)
Етапи будівництва
Планується, що на земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені:
- військове кладовище
- церемоніальна площа
- будинок трауру
- крематорій
- музейно-виставковий комплекс
- інша необхідна інфраструктура
Будівництво здійснюватиметься у кілька черг.
Перш за все планують збудувати: сектор традиційних поховань, колумбарій (місце захоронення урн із прахом після кремації), площу (де відбуватиметься прощання з українськими воїнами) і необхідні споруди для організації поховань.
Як може виглядати НВМК
У межах презентації проекту були представлені:
- ескізні рішення Національного військового меморіального кладовища
- візуальні проекти уніфікованих надгробних плит (з урахуванням релігійних особливостей), які буде витримано у єдиному стилі
"Увіковічнення пам'яті наших героїв є вкрай важливим. Створення та облаштування НВМК здійснюється вперше в історії нашої країни... Необхідно гідно увіковічнити пам'ять про наших Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче - своє життя - за свободу і незалежність України", - наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Так може виглядати Національне військове меморіальне кладовище (фото: ДУ "НВМК")
Нагадаємо, дещо раніше Лапутіна розповіла, скільки ветеранів може бути в Україні після війни.
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