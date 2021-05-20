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Милитаризация Крыма создает угрозу Балканам и югу Средиземноморья, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российская милитаризация оккупированного Крыма представляет угрозу не только Черноморскому и Азовскому регионам. Она угрожает даже Балканам и Южному Средиземноморью.

Об этом шла речь на панельной дискуссии "Ситуация в оккупированном Россией Крыму", передает пресс-служба МИД Украины.

Как отметила Джапарова, российская противоправная политика требует усиления и консолидации усилий международного сообщества для эффективного противодействия.

"Именно с этой целью Украина создает Крымскую платформу, которая является составной частью стратегии деоккупации и ключевым международным инструментом для продвижения процесса возвращения Крыма", - сказала она, призвав присоединяться к этой инициативе.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить милитаризацию оккупированного Крыма. Вашингтон также требует вывода российских войск из украинского Донбасса.

Как писало РБК-Украина, в Херсонской области решили сформировать воинские подразделения в ответ на усиление милитаризации Крыма. Численность подразделений составит 4 тысячи военных.

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