Милитаризация Крыма создает угрозу Балканам и югу Средиземноморья, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российская милитаризация оккупированного Крыма представляет угрозу не только Черноморскому и Азовскому регионам. Она угрожает даже Балканам и Южному Средиземноморью.
Об этом шла речь на панельной дискуссии "Ситуация в оккупированном Россией Крыму", передает пресс-служба МИД Украины.
Как отметила Джапарова, российская противоправная политика требует усиления и консолидации усилий международного сообщества для эффективного противодействия.
"Именно с этой целью Украина создает Крымскую платформу, которая является составной частью стратегии деоккупации и ключевым международным инструментом для продвижения процесса возвращения Крыма", - сказала она, призвав присоединяться к этой инициативе.
Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить милитаризацию оккупированного Крыма. Вашингтон также требует вывода российских войск из украинского Донбасса.
Как писало РБК-Украина, в Херсонской области решили сформировать воинские подразделения в ответ на усиление милитаризации Крыма. Численность подразделений составит 4 тысячи военных.