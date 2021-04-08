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Вблизи Крыма формируют подразделения из 4 тысяч украинских военных в ответ на милитаризацию РФ

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 20:11
Вблизи Крыма формируют подразделения из 4 тысяч украинских военных в ответ на милитаризацию РФ Фото: украинских военных стягивают в Херсонскую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области начались 10-дневные учебные сборы территориальной обороны. Планируется сформировать восемь подразделений из более 4 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, пишут "Крым.Реалии".

Он пояснил, что собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма, а также на стягивание российских войск к границе с Украиной.

"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТрО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", - сообщил Козырь.

Он добавил, что в ходе собрания сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.

Напомним, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, сегодня стало известно, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море.

В то же время в МИД РФ заявили о "наращивание активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море.

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