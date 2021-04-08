Вблизи Крыма формируют подразделения из 4 тысяч украинских военных в ответ на милитаризацию РФ

В Херсонской области начались 10-дневные учебные сборы территориальной обороны. Планируется сформировать восемь подразделений из более 4 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, пишут "Крым.Реалии" .

Он пояснил, что собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма, а также на стягивание российских войск к границе с Украиной.

"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТрО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", - сообщил Козырь.

Он добавил, что в ходе собрания сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.