Вблизи Крыма формируют подразделения из 4 тысяч украинских военных в ответ на милитаризацию РФ
В Херсонской области начались 10-дневные учебные сборы территориальной обороны. Планируется сформировать восемь подразделений из более 4 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, пишут "Крым.Реалии".
Он пояснил, что собрание решили провести в ответ на дальнейшую милитаризацию оккупированного Россией Крыма, а также на стягивание российских войск к границе с Украиной.
"Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТрО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", - сообщил Козырь.
Он добавил, что в ходе собрания сформируют отдельный стрелковый батальон, отдельную бригаду территориальной обороны в составе управления и 6 отдельных батальонов.
Напомним, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
Кроме того, сегодня стало известно, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море.
В то же время в МИД РФ заявили о "наращивание активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море.