США призвали РФ остановить милитаризацию Крыма и вывести войска с востока Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить военное наращивание во временно оккупированном Крыму. Также Вашингтон требует остановить провокации на границе с Украиной и вывести свои войска.

По ее словам, Соединенные Штаты сожалеют по поводу того, что Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму, несмотря на то, что ее мандат распространяется на всю территорию Украины.

"США осуждают оккупацию и последующую милитаризацию Крыма со стороны России. Мы призываем Москву прекратить свое военное накопления там и выполнить свои обязательства по прозрачности согласно Венскому документу. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации вдоль границы с Украиной и вывести все свои военные силы и технику и оборудование с востока Украины", - подчеркнула она.

В ОБСЕ отметили, что несмотря на попытки Москвы скрыть жестокое обращение с крымскими татарами, этническими украинцами и членами других этнических и религиозных меньшинств, международное сообщество остается осведомленным о притеснениях, которым подвергаются эти общины со стороны российской оккупационной власти.