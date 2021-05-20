Мілітаризація Криму створює загрозу Балканам та півдню Середземномор'я, - МЗС

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що російська мілітаризація окупованого Криму становить загрозу не тільки Чорноморському та Азовському регіонам. Вона загрожує навіть Балканам та Південному Середземномор’ю.
Про це йшлося на панельній дискусії "Ситуація в окупованому Росією Криму", передає прес-служба МЗС України.
Як наголосила Джапарова, російська протиправна політика потребує посилення і консолідації зусиль міжнародної спільноти для ефективної протидії.
"Саме з цією метою Україна створює Кримську платформу, яка є складовою стратегії деокупації та ключовим міжнародним інструментом для просування процесу повернення Криму", - сказала вона, закликавши приєднуватися до цієї ініціативи.
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити мілітаризацію окупованого Криму. Вашингтон також вимагає виведення російських військ з українського Донбасу.
Як писало РБК-Україна, у Херсонській області вирішили сформувати військові підрозділи у відповідь на посилення мілітаризації Криму. Чисельність підрозділів становитиме 4 тисячі військових.