"Милан" вернулся к кандидатуре Шевченко на пост главного тренера

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из возможных кандидатов на должность наставника "Милана". Об этом пишет Calciomercato.

По информации источника, С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

Еще одним претендентом на пост главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник. Сообщалось, что "Милан" предложил ему совмещать посты тренера и спортивного директора.

В свою очередь, руководство миланского клуба и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: чтобы сохранить свой пост, специалист должен вывести клуб в зону Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом году появилась информация о том, что Шевченко может возглавить "Милан", но по словам наставника, он сосредоточен на работе в сборной Украины.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009. С 2016 года он возглавляет сборную Украины. Его контракт с украинской командой заканчивается после Евро-2020.

Сам Шевченко заявлял, что после сборной Украины намерен возглавить клуб из Италии.