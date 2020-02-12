"Мілан" повернувся до кандидатури Шевченка на посаду головного тренера

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко є одним з можливих кандидатів на посаду наставника "Мілана". Про це пише Calciomercato.

За інформацією джерела, З даною ініціативою виступає технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні.

Ще одним претендентом на пост головного тренера є колишній тренер і нинішній функціонер "РБ Лейпциг" Ральф Рангнік. Повідомлялося, що "Мілан" запропонував йому поєднувати посади тренера і спортивного директора.

У свою чергу, керівництво міланського клубу і нинішній головний тренер Стефано Пьолі мають домовленість: щоб зберегти свій пост, фахівець повинен вивести клуб у зону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого року з'явилася інформація про те, що Шевченко може очолити "Мілан", але зі слів наставника, він зосереджений на роботі в збірній України.

Андрій Шевченко виступав за "Мілан" з 1999 по 2006 рік, а також в сезоні-2008/2009. З 2016 року його очолює збірну України. Його контракт з українською командою закінчується після Євро-2020.

Сам Шевченко заявляв, що після збірної України має намір очолити клуб з Італії.