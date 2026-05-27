Мікрохвильовий лазер для дронів: Китай показав спосіб тримати БПЛА у повітрі годинами

Принцип роботи мікрохвильової дозарядки

Головною проблемою сучасної безпілотної авіації залишається обмежена місткість літій-іонних акумуляторів. Через це підрозділи на передовій змушені регулярно повертати дрони на базу для заміни батарей, а це обмежує час виконання місій і створює ризики втрати техніки під час посадки на ворожій території.

Китайський проєкт пропонує розв'язання цієї проблеми через мобільну наземну станцію. Спеціальний автомобільний комплекс генерує мікрохвильові імпульси та транслює їх на приймачі, розташовані в нижній або хвостовій частині безпілотника.

Завдяки інтеграції передових польотних контролерів і точного супутникового позиціонування розробникам вдалося синхронізувати системи навігації джерела і цілі, забезпечивши безперервне живлення фіксованого крила у повітрі протягом трьох годин.

Втім, технологія поки далека від досконалості. Які проблеми бачать дослідники:

Низький ККД: наразі лише від 3% до 5% випромінюваної енергії успішно поглинається антенами дрона.

Вплив погоди: сильний вітер, вологість та інші екологічні фактори суттєво збивають точність наведення променя.

Відповідь Пентагону: лазерні сітки

Сполучені Штати ведуть паралельну гонитву у цьому ж напрямку. Агенція перспективних оборонних досліджень США (DARPA) у межах своєї програми POWER розробляє масштабну "бездротову енергетичну павутину".

Американська концепція передбачає використання потужних наземних лазерів, які передаватимуть енергію через ланцюжок повітряних ретрансляторів безпосередньо на приймачі літальних апаратів.

Американським інженерам уже вдалося встановити світовий рекорд, передавши 800 Вт потужності на відстань понад 5 миль (близько 8 км). Як і китайська розробка, проєкт DARPA страждає від втрат енергії під час передачі, проте у Пентагоні впевнені, що зняття паливних лімітів повністю змінить архітектуру проєктування майбутніх літаків та БПЛА.

Нове обличчя тривалих військових конфліктів

Актуальність бездротового живлення підтверджується досвідом сучасних воєн на території Євразії та Близького Сходу. Наприклад, у російсько-українській війні українські безпілотники вже регулярно уражають цілі на відстані понад 1 600 км від державного кордону.

Крім лазерів та мікрохвиль, оборонні відомства тестують й інші альтернативи:

Дрони-пауербанки: патент армії США описує великі БПЛА, які можуть підживлювати дрібніші апарати в небі.

Сонячні панелі: проєкти ВМС США у липні 2025 року довели можливість багатоденного автономного польоту за рахунок сонячної енергії.

Контейнерні станції: DARPA замовила розробку автономних морських та наземних контейнерів для автоматичного запуску, вилову та зарядки роїв дронів.

Здатність продовжити час перебування безпілотника у повітрі стає вирішальним фактором у глобальних перегонах озброєнь. Країни, які першими зможуть підвищити ККД бездротової передачі енергії, отримають стратегічну перевагу як у проведенні розвідки, так і в організації безперервних повітряних атак.