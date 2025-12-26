ua en ru
Миколаївську область засипає снігом: влада попередила про обмеження руху

П'ятниця 26 грудня 2025 18:27
Миколаївську область засипає снігом: влада попередила про обмеження руху Фото: У Миколаївській області попередили про обмеження руху через снігопад (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Миколаєві та області сьогодні, 26 грудня, випав сніг, синоптики попереджають про хуртовину. У зв’язку з цим у регіоні обмежують рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У звʼязку з погодними умовами будемо обмежувати рух. Чекайте на офіційне повідомлення. Відкладіть поїздки за можливістю", - написав Кім.

У самому Миколаєві снігопад спостерігають у різних районах міста: вулиці та дахи будинків вкрив тонкий білий шар. Влада закликає водіїв і пішоходів бути обережними та стежити за офіційними повідомленнями щодо руху.

Погода в Україні

РБК-Україна розповідало раніше про різке погіршення погодних умов по всій Україні 26 грудня. Країну накрив сніг, хуртовини, ожеледиця та сильний вітер. Через негоду комунальні служби в регіонах працюють у посиленому режимі, розчищають дороги й тротуари, а українців закликають бути обережними та утриматися від поїздок за можливості.

У Києві тимчасово приспустили найбільший державний прапор України через прогнозоване погіршення погоди та сильний вітер. Рішення ухвалили, щоб уберегти полотнище від пошкоджень, і прапор піднімуть знову після покращення погодних умов.

Також ми розповідали, якою буде погода в Україні у вихідні 27-28 грудня. Очікується хмарна, волога погода з мокрим снігом, ожеледицею та сильним вітром. Синоптики також попереджають про можливе похолодання наприкінці грудня та ймовірний морозний і сніжний Новий рік.

