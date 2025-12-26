ua en ru
Николаевскую область засыпает снегом: власти предупредили об ограничении движения

Пятница 26 декабря 2025 18:27
UA EN RU
Николаевскую область засыпает снегом: власти предупредили об ограничении движения Фото: В Николаевской области предупредили об ограничении движения из-за снегопада (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Николаеве и области сегодня, 26 декабря, выпал снег, синоптики предупреждают о метели. В связи с этим в регионе ограничивают движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"В связи с погодными условиями будем ограничивать движение. Ждите официального уведомления. Отложите поездки по возможности", - написал Ким.

В самом Николаеве снегопад наблюдают в разных районах города: улицы и крыши домов покрыл тонкий белый слой. Власти призывают водителей и пешеходов быть осторожными и следить за официальными сообщениями о движении.

Погода в Украине

РБК-Украина рассказывало ранее о резком ухудшении погодных условий по всей Украине 26 декабря. Страну накрыл снег, метели, гололедица и сильный ветер. Из-за непогоды коммунальные службы в регионах работают в усиленном режиме, расчищают дороги и тротуары, а украинцев призывают быть осторожными и воздержаться от поездок по возможности.

В Киеве временно приспустили самый большой государственный флаг Украины из-за прогнозируемого ухудшения погоды и сильного ветра. Решение приняли, чтобы уберечь полотнище от повреждений, и флаг поднимут снова после улучшения погодных условий.

Также мы рассказывали, какой будет погода в Украине в выходные 27-28 декабря. Ожидается облачная, влажная погода с мокрым снегом, гололедом и сильным ветром. Синоптики также предупреждают о возможном похолодании в конце декабря и вероятном морозном и снежном Новом году.

