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У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані

Ілюстративне фото: у Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинуло дві людини, ще дві зазнали травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Повідомляється, що аварія сталася 15 жовтня приблизно о 17:25 на 203 км автодороги Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" неподалік села Костичі Інгульської громади. ДТП відбулося за участі вантажного фургона Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобуса ГАЗ "Соболь".

 

Через зіткнення транспортних засобів 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 69-річного водія мікроавтобуса госпіталізували, але помер у кареті швидкої допомоги.

Двоє інших пасажирів мікроавтобуса - 17 та 18 років отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Ще один 17-річний пасажир травм не зазнав. 40-річний керманич Mercedes не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Водія затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора поблизу Дрогобича Львівської області сталася аварія, через яку загинули три людини.

Раніше у Запоріжжі маршрутне таксі зіткнулося з електропорою, через що вісім людей отримали поранення.

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ДТПМиколаївська область