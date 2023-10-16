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В Николаевской области столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие и травмированные

Иллюстративное фото: в Николаевской области столкнулись микроавтобус и грузовик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ДТП в Николаевской области при участии микроавтобуса и грузовика погибли два человека, еще два получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сообщается, что авария произошла 15 октября примерно в 17:25 на 203 км автодороги Н-14 "Александровка - Кропивницкий - Николаев" недалеко от села Костычи Ингульской общины. ДТП произошло при участии грузового фургона Mercedes 316 CDI с прицепом и микроавтобусом ГАЗ "Соболь".

 

В результате столкновения транспортных средств 16-летний пассажир ГАЗа от полученных телесных повреждений погиб на месте. 69-летний водитель микроавтобуса был госпитализирован, но умер в карете скорой помощи.

Два других пассажира микроавтобуса - 17 и 18 лет получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Еще один 17-летний пассажир травм не получил. 40-летний вождь Mercedes не пострадал.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Водителя задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, вчера возле Дрогобыча Львовской области произошла авария, из-за которой погибли три человека.

Ранее в Запорожье маршрутное такси столкнулось с электропорой, из-за чего восемь человек получили ранения.

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