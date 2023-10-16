ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані

Миколаївська область, Понеділок 16 жовтня 2023 12:06
UA EN RU
У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані Ілюстративне фото: у Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинуло дві людини, ще дві зазнали травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Повідомляється, що аварія сталася 15 жовтня приблизно о 17:25 на 203 км автодороги Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" неподалік села Костичі Інгульської громади. ДТП відбулося за участі вантажного фургона Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобуса ГАЗ "Соболь".

Через зіткнення транспортних засобів 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 69-річного водія мікроавтобуса госпіталізували, але помер у кареті швидкої допомоги.

Двоє інших пасажирів мікроавтобуса - 17 та 18 років отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Ще один 17-річний пасажир травм не зазнав. 40-річний керманич Mercedes не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Водія затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора поблизу Дрогобича Львівської області сталася аварія, через яку загинули три людини.

Раніше у Запоріжжі маршрутне таксі зіткнулося з електропорою, через що вісім людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Миколаївська область
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу