У Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: сталася ДТП, є поранені

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій", - додав Кім.

За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

"Зранку (27 червня, - ред) в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом РФ запустила шість ракет, у тому числі "Кинджал" і 23 дрони. ППО збила п'ять ракет і всі дрони.

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