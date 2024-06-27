ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: сталася ДТП, є поранені

Миколаїв, Четвер 27 червня 2024 11:51
UA EN RU
У Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: сталася ДТП, є поранені Фото: уламки ракети впали на трасу у Миколаївській області 27 червня, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку (27 червня, - ред) в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу", - розповів він.

За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

"Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій", - додав Кім.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом РФ запустила шість ракет, у тому числі "Кинджал" і 23 дрони. ППО збила п'ять ракет і всі дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року