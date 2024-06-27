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Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі

Четвер 27 червня 2024 07:57
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Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети "Кинджал", були збиті.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Він уточнив, що загалом ворог для цієї нічної комбінованої атаки застосував:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", які окупанти запустили із повітряного простору Тамбовської області у РФ,
  • 4 крилаті ракети "Калібр", що були запущені із північно-східної частини акваторії Чорного моря,
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили з Курської області,
  • 23 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", а район пусків був Приморсько-Ахтарськ.

Робота ППО

Так, під час відбиття повітряного нападу були ліквідовані 28 цілі.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136", - повідомив генерал.

Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі

Нічна повітряна атака РФ

Нагадаємо, ввечері 27 червня війська РФ запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Після вже вночі 27-го було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр". А ще - про злет МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал", та про загрозу авіаударів від тактичної авіації противника.

Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, причому вони лунали в регіоні щонайменше чотири рази за ніч. Крім того, в районі Києва також було чути вибух. Столична влада не пояснювала причини, а в мережі писала про роботу ППО в районі Києва та області.

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ППО Повітряні сили України Атака дронів Ракетна атака
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Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
Нічна комбінована атака. Захисники неба України збили майже усі ворожі цілі
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