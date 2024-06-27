В Николаевской области обломки ракеты упали на трассу: произошло ДТП, есть раненые

27 июня во время отбития ракетной атаки РФ, в Николаевской области обломки упали на трассу. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель", - добавил Ким.

По его словам, в результате ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль.

"Утром (27 июня, - ред) в Николаевском районе в результате сбития ракеты ее обломки упали на трассу", – рассказал он.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 27 июня российские войска массированно обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышны были в Киеве, в Хмельницкой области.

Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатые ракеты. В общей сложности РФ запустила шесть ракет, в том числе "Кинжал" и 23 дрона. ПВО сбила пять ракет и все дроны.

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