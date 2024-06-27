ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области обломки ракеты упали на трассу: произошло ДТП, есть раненые

Николаев, Четверг 27 июня 2024 11:51
UA EN RU
В Николаевской области обломки ракеты упали на трассу: произошло ДТП, есть раненые Фото: обломки ракеты упали на трассу в Николаевской области 27 июня, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

27 июня во время отбития ракетной атаки РФ, в Николаевской области обломки упали на трассу. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром (27 июня, - ред) в Николаевском районе в результате сбития ракеты ее обломки упали на трассу", – рассказал он.

По его словам, в результате ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль.

"Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель", - добавил Ким.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 27 июня российские войска массированно обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышны были в Киеве, в Хмельницкой области.

Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатые ракеты. В общей сложности РФ запустила шесть ракет, в том числе "Кинжал" и 23 дрона. ПВО сбила пять ракет и все дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Николаевская область Война в Украине
NEWS
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года