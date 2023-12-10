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У Миколаївській області пролунали вибухи

Миколаїв, Неділя 10 грудня 2023 23:16
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У Миколаївській області пролунали вибухи Ілюстративне фото: на Миколаївщині пролунали вибухи
Автор: Владислав Прийменко

У Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Снігурівської ГВА Івана Кухти.

За повідомленнями Кухти, у місті було чути вибухи. Інформація про постраждалих та можливі пошкодження уточнюється.

"У Снігурівці були чутні вибухи. Прошу мешканців міста відійти від вікон, залишатися в безпечному місці та дотримуватись правил двох стін. Зараз уточнюємо інформацію про можливі пошкодження або постраждалих. Також є велике прохання - нічого не знімати і не викладати в інтернет", - написав. керівник.

Наразі в області повітряної тривоги немає.

У Миколаївській області пролунали вибухиФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріл Миколаївської області

Вночі 8 грудня Миколаїв зазнав ракетної атаки росіян. Влучення було на відкритій місцевості. Також постраждала область.

Увечері того ж дня мешканці Миколаєва чули вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

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