У Миколаєві пролунав вибух
Фото: в Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
В Миколаєві сьогодні ввечері, 8 грудня, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.
"Миколаїв. У місті було чути звук вибуху", - заявив міський голова.
Сєнкевич зазначив, що наразі з'ясовує що саме стало причиною вибуху в місті.
Карта тривог на момент вибуху в Миколаєві виглядає так:
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Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуски крилатих ракет.
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