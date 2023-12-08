У Миколаєві пролунав вибух

В Миколаєві сьогодні ввечері, 8 грудня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича .

"Миколаїв. У місті було чути звук вибуху", - заявив міський голова.

Сєнкевич зазначив, що наразі з'ясовує що саме стало причиною вибуху в місті.

Карта тривог на момент вибуху в Миколаєві виглядає так:

Ракетна атака росіян по Україні

Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуски крилатих ракет.

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