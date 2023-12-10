В Николаевской области раздались взрывы
Вечером 10 декабря в Снигиревке Николаевской области раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской ГВА Ивана Кухты.
По сообщениям Кухты, в городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется.
"В Снигиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет", - написал руководитель.
В данный момент в области воздушной тревоги нет.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено 23:56: по словам Кухты, от взрывов пострадавших среди населения нет.
Снигиревку россияне захватили в начале войны. В ноябре 2022 года ВСУ освободили населенный пункт. Расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.
Местные жители считают день освобождения одним из счастливых. Так, медсестра из населенного пункта рассказала о пережитом периоде оккупации.
Обстрел Николаевской области
Ночью 8 декабря Николаев подвергся ракетной атаке россиян. Попадание было на открытой местности. Также пострадала область.
Вечером того же дня, жители Николаева слышали взрыв. Воздушную тревоги в регионе не объявляли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.