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В Николаевской области раздались взрывы

Николаев, Воскресенье 10 декабря 2023 23:16
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В Николаевской области раздались взрывы Иллюстративное фото: в Николаевской области прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Вечером 10 декабря в Снигиревке Николаевской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской ГВА Ивана Кухты.

По сообщениям Кухты, в городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется.

"В Снигиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет", - написал руководитель.

В данный момент в области воздушной тревоги нет.

В Николаевской области раздались взрывыФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 23:56: по словам Кухты, от взрывов пострадавших среди населения нет.

Снигиревку россияне захватили в начале войны. В ноябре 2022 года ВСУ освободили населенный пункт. Расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.

Местные жители считают день освобождения одним из счастливых. Так, медсестра из населенного пункта рассказала о пережитом периоде оккупации.

Обстрел Николаевской области

Ночью 8 декабря Николаев подвергся ракетной атаке россиян. Попадание было на открытой местности. Также пострадала область.

Вечером того же дня, жители Николаева слышали взрыв. Воздушную тревоги в регионе не объявляли.

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Николаевская область Взрыв
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