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У Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (фото)

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Миколаїв, Понеділок 03 квітня 2023 16:20
У Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (фото) Фото: у Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами. Вони одразу про знахідку повідомили в поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"Знаходячись на дитячому майданчику, хлопчаки віком 13 років помітили, що в піску зарито три гранати з запалами", - розповів він.

За словами очільника поліції області, не вагаючись, хлопці одразу зателефонували до поліції.

"На місці вже працюють поліцейські фахівці вибухотехнічної служби. Нині поліцейські встановлюють, як вибухівка потрапила на дитмайданчик", - додав Шайхет.

Як повідомлялося, раніше в Києві на масиві Виноградар на дитячому майданчику знайшли гранату. Снаряд знаходився в пісочниці по вулиці Сім'ї Крістерів, 20. Експерти зазначили, що теоретично вона могла вибухнути будь-якої миті.

Нагадаємо, підліток врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху гранати на дитячому майданчику під Дніпром.

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