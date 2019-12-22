Сын ветерана АТО спас 5 детей: новый поворот в деле о взрыве гранаты под Днепром

Подросток спас детей при взрыве гранаты под Днепром (Фото: коллаж РБК-Украина)

Взрыв гранаты на детской площадке летом чуть не забрал жизни шестерых детей

Подросток спас жизнь пятерым детям во время взрыва гранаты на детской площадке в села Пашена Балка под Днепром в июле, и за повиг 16-летнего героя наградили медалью "За верность национальной идеи".

Церемония состоялась в зале Днепропетровской ОГА, а инициаторами выступили волонтеры общественной организации "Инвалидов и воинов АТО". Как выяснилось, готовность к самопожертвованию могла обернуться для парня сразу после ЧП проблемами с законом.

Сын военного разведчика, афганца и ветерата АТО Александр Гаркуша в результате инцидента потерял три пальца на руке, а осколки от гранаты от гранатомета ВОГ-25П прошли через всю брюшную полость.

Кроме него, серьезно пострадал также еще один мальчик. Благодаря стараниям медиков, сейчас жизни обоих ничего не угрожает.

ЧП произошло 1 июля, когда дети нашли боеприпас на территории бывшей военной части возле села и решили поджечь гранату. Гаркуша заметил горящий снаряд, схватил его чтобы выбросить и спасити ребят, но он разорвлся прямо в руке.

От взрыва пострадало шестеро детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самый младший Саша Редько и самый старший - Гаркуша - получили наиболее серьезные травмы.

Две недели парень находился без сознания в реанимации. Ему провели несколько операций.

16-летний Александр Гаркуша спас детей при взрыве гранаты под Днепром (Фото: suspilne.media)

Герой рассказал, что правоохранители сначала подозревали его в происшествии - мол, внаряд взорвался непосредственно в его руке, а возраст (16 лет) как раз подсудный. Малыши сначала тоже указали, что это именно Александр принес гранату. В палате реанимации ему позже сообщили: все дети все таки сказали, что Гаркуша их спас. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Он детей хотел спасти. Основной удар взял на себя, весь удар пришелся на него. Даже моя внучка, которая шла из магазина с мороженым в этот момент - она была за ним. Он ее закрыл, получается", - рассказала бабушка пострадавшего Ольга Сиренкова.

Когда Александра выписали из больницы, его встречало почти половина села.

"Я стоял к ним спиной, когда они поджигали. На детской площадке стояли. Услышал звук - будто турбозажигалка. Повернулся к снаряду и понял, что он подожжен. Тот, кто принес его и поджег, Максим, убежал. Вокруг дети стояли, закрыли лицо. Я подошел к снаряду, если быть точнее, бросился к нему. Хотел отбросить его, но с одной стороны дети, с другой - дома, а позади детская площадка. Я мог только по диагонали вниз отбросить. Взял его, уже хотел бросить. Хлопок - и я понял, что он разорвался у меня в руках ", - рассказал Гаркуша, передает "Суспільне.UA".

Отец парня Петр Гаркуша тогда бросился с аптечкой помогать детям. Вытащил осколок и вколол сыну обезболивающее, и по словам врачей, именно это и спасло парню жизнь.

Сын разведчика Александр Гаркуша спас детей при взрыве гранаты под Днепром (Фото: скриншот)

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины "Небрежное хранение боеприпасов" и "Незаконное владение оружием". Разбирательство - как снаряд попал в руки детям - до сих пор продолжается.

Парень хочет вступать в вуз в Одессу и мечтает стать разведчиком, как и его отец. Сейчас Александр инвалид, и его карьера военным под угрозой срыва. Однако героя поддержали друзья сокурсники - отговорили бросать учебу, и командир военного лицея присылал подростку задания, чтобы он не отстал от учебы.

"У нас была такая идея - поддержать его. Поддержать его морально, потому что это нагорда волонтерская, она более весомая как моральная поддержка. И я думаю, что нам это удалось. Рассказать о нем и рассказывать дальше о нем, о таких детей. Потому что это наше будущее. Конечно, не хотелось бы, чтобы все такое на себе почувствовали, но то, что он сделал, это действительно подвиг. И он сохранил самое ценное, что может быть - это жизнь детей ", - рассказала представительница ОО "Инвалидов и воинов АТО" Оксана Чалова.

Видео: 16-летний Александр Гаркуша спас детей при взрыве гранаты под Днепром