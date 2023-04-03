В Николаевской области подростки нашли гранаты на детской площадке (фото)
В Николаевской области подростки нашли три гранаты с запалами на детской площадке. Они тут же о находке сообщили в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.
"Находясь на детской площадке, мальчишки в возрасте 13 лет заметили, что в песке зарыты три гранаты с запалами", - рассказал он.
По словам главы полиции области, не колеблясь, ребята сразу позвонили по телефону в полицию.
"На месте уже работают полицейские специалисты взрывотехнической службы. Сейчас полицейские устанавливают, как взрывчатка попала на детскую площадку", - добавил Шайхет.
Как сообщалось, ранее в Киеве на массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Снаряд находился в песочнице по улице Семьи Кристеров, 20. Эксперты определили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.
Напомним, подросток спас жизнь пятерым детям во время взрыва гранаты на детской площадке под Днепром.
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