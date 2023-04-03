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В Николаевской области подростки нашли гранаты на детской площадке (фото)

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Николаев, Понедельник 03 апреля 2023 16:20
В Николаевской области подростки нашли гранаты на детской площадке (фото) Фото: в Николаевской области подростки нашли гранаты на детской площадке (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области подростки нашли три гранаты с запалами на детской площадке. Они тут же о находке сообщили в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"Находясь на детской площадке, мальчишки в возрасте 13 лет заметили, что в песке зарыты три гранаты с запалами", - рассказал он.

По словам главы полиции области, не колеблясь, ребята сразу позвонили по телефону в полицию.

"На месте уже работают полицейские специалисты взрывотехнической службы. Сейчас полицейские устанавливают, как взрывчатка попала на детскую площадку", - добавил Шайхет.

Как сообщалось, ранее в Киеве на массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Снаряд находился в песочнице по улице Семьи Кристеров, 20. Эксперты определили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.

Напомним, подросток спас жизнь пятерым детям во время взрыва гранаты на детской площадке под Днепром.

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