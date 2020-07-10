В Киеве на детской площадке обнаружили гранату: могла взорваться

В Киеве от гранаты могли пострадать дети
В Киеве на массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Снаряд находился в песочнице по улице Семьи Кристеров, 20. Эксперты отметили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.
Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"В "Варшавском микрорайоне" средь "белого дня" на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую - Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, Ул. Семьи Кристеров, 20", - сказано в сообщении на странице.
В Киеве в песочнице нашли гранату (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Украинцы в комментариях отреагировали на страшную находку.
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