ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве на детской площадке обнаружили гранату: могла взорваться

Пятница 10 июля 2020 11:23
В Киеве на детской площадке обнаружили гранату: могла взорваться
В Киеве нашли гранату на детской площадке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве от гранаты могли пострадать дети

В Киеве на массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Снаряд находился в песочнице по улице Семьи Кристеров, 20. Эксперты отметили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"В "Варшавском микрорайоне" средь "белого дня" на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую - Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, Ул. Семьи Кристеров, 20", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве на детской площадке обнаружили гранату: могла взорваться

В Киеве в песочнице нашли гранату (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Украинцы в комментариях отреагировали на страшную находку.

  • Интересно, где они этот песок берут.
  • У меня на окраине Киева такого добра только копни на полметра. Удивили.
  • Не подскажите...когда закончиться этот год...то гранату найдут...то стрельнут в кого-то...мир сошел с ума?)))
  • Думаю, что она уже вряд ли кому-то навредит. Но с другой стороны как это можно было обнаружить.

Как мы ранее писали, в Киеве сразу на более десяти пляжах нашли опасную для человека инфекцию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь