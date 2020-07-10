В Киеве на детской площадке обнаружили гранату: могла взорваться

В Киеве нашли гранату на детской площадке (коллаж РБК-Украина)

В Киеве от гранаты могли пострадать дети

В Киеве на массиве Виноградарь на детской площадке нашли гранату. Снаряд находился в песочнице по улице Семьи Кристеров, 20. Эксперты отметили, что теоретически она могла взорваться в любой момент.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"В "Варшавском микрорайоне" средь "белого дня" на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез. Очень похожа на боевую - Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, Ул. Семьи Кристеров, 20", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве в песочнице нашли гранату (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Украинцы в комментариях отреагировали на страшную находку.

Интересно, где они этот песок берут.

У меня на окраине Киева такого добра только копни на полметра. Удивили.

Не подскажите...когда закончиться этот год...то гранату найдут...то стрельнут в кого-то...мир сошел с ума?)))

Думаю, что она уже вряд ли кому-то навредит. Но с другой стороны как это можно было обнаружить.

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