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В Миколаївській області можуть лунати вибухи, працюють вибухотехніки

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Середа 10 травня 2023 11:28
В Миколаївській області можуть лунати вибухи, працюють вибухотехніки Фото: в Миколаївській області можуть лунати вибухи, працюють вибухотехніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Недалеко від Снігурівки Миколаївської області можуть лунати вибухи. Проводитимуться планові знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.

Як відзначив Кухта, планові знищення вибухонебезпечних предметів проводитимуться з 11:00 до 12:00 на полігоні, що розташований за 3 кілометри від Снігурівки.

"Просимо вас, жителі та гості міста, враховувати це при плануванні свого дня. Бережіть себе та піклуйтеся про власну безпеку", - додав голова МВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС нещодавно пояснили, які існують типи протипіхотних мін і чим вони небезпечні.

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