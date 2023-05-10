В Миколаївській області можуть лунати вибухи, працюють вибухотехніки
Недалеко від Снігурівки Миколаївської області можуть лунати вибухи. Проводитимуться планові знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти.
Як відзначив Кухта, планові знищення вибухонебезпечних предметів проводитимуться з 11:00 до 12:00 на полігоні, що розташований за 3 кілометри від Снігурівки.
"Просимо вас, жителі та гості міста, враховувати це при плануванні свого дня. Бережіть себе та піклуйтеся про власну безпеку", - додав голова МВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС нещодавно пояснили, які існують типи протипіхотних мін і чим вони небезпечні.
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