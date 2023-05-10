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В Николаевской области могут раздаваться взрывы, работают взрывотехники

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Среда 10 мая 2023 11:28
В Николаевской области могут раздаваться взрывы, работают взрывотехники Фото: в Николаевской области могут раздаваться взрывы, работают взрывотехники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Недалеко от Снигиревки Николаевской области могут раздаваться взрывы. Будут проводиться плановые уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

Как отметил Кухта, плановые уничтожения взрывоопасных предметов будут проводиться с 11:00 до 12:00 на полигоне, который расположен в 3 километрах от Снигиревки.

"Просим вас, жители и гости города, учитывать это при планировании своего дня. Берегите себя и заботьтесь о собственной безопасности", - добавил глава ГВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС недавно объяснили, какие существуют типы противопехотных мин и чем они опасны.

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