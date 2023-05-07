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Сирський відвідав українські підрозділи на передовій

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Україна, Неділя 07 травня 2023 14:18
Сирський відвідав українські підрозділи на передовій Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав захисників на передовій. Він обговорив з військовими ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

Генерал-полковник відвідав частини та підрозділи, які стримують ворога на передньому краї. Сирський привітав піхотинців з професійним святом та вручив державні нагороди.

"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими", - сказав командувач.

Сирський також поспілкувався з захисниками та обговорив проблемні питання, надав рекомендації для підвищення обороноздатності на фронті.

Фото: Сирський відвідав ЗСУ на передовій (t.me/landforcesofukraine)

Нагадаємо, нещодавно Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, де провів нараду з командирами.

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