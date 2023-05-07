Сирський відвідав українські підрозділи на передовій
Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав захисників на передовій. Він обговорив з військовими ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.
Генерал-полковник відвідав частини та підрозділи, які стримують ворога на передньому краї. Сирський привітав піхотинців з професійним святом та вручив державні нагороди.
"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими", - сказав командувач.
Сирський також поспілкувався з захисниками та обговорив проблемні питання, надав рекомендації для підвищення обороноздатності на фронті.
Фото: Сирський відвідав ЗСУ на передовій (t.me/landforcesofukraine)
Нагадаємо, нещодавно Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, де провів нараду з командирами.
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