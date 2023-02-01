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У Миколаївській області ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу РФ

Фото: У Миколаївській області ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Миколаївській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув минулого року від російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.

"Під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів окупантів відносно цивільного населення у селі Мирне виявлено тіло 37-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік загинув внаслідок обстрілу населеного пункту підрозділами ЗС РФ 16 березня 2022 року. Тіло чоловіка направлено до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

У прокуратурі додали, що наразі вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яку російський військовий розстріляв у спину.

В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

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