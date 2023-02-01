В Николаевской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела РФ

В Николаевской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего в прошлом году от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.

"В ходе очередного осмотра местности и фиксирования военных преступлений оккупантов в отношении гражданского населения в селе Мирное обнаружено тело 37-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта подразделениями ВС РФ 16 марта 2022 года. Тело мужчины направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.