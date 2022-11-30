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Окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми. Під Херсоном ексгумували тіла 7 вбитих

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Херсон, Середа 30 листопада 2022 16:20
Окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми. Під Херсоном ексгумували тіла 7 вбитих Фото: під Херсоном ексгумували тіла 7 убитих під час окупації людей (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

"У квітні під час окупації села російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину - батьки на місцевому кладовищі.

"При поверхневому огляді тіл встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох – виявлено мотузку, - додають в повідомленні.

Наразі тіла усіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, російські військові розстріляли семеро людей у селі Херсонської області, яке знаходилося під окупацією РФ. Потім вони висадили в повітря будинок з тілами вбитих людей.

До цього у звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ.

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Херсон Херсонська область
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