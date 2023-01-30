У Херсонській області ексгумували тіло жінки, яку військовий РФ розстріляв у спину
У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яку російський військовий розстріляв у спину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"У березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ у спину розстріляв з автоматичної зброї на одній із вулиць місцеву мешканку за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що від отриманих вогнепальних поранень жінка загинула на місці. Пізніше її поховали односельці у садочку.
"Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.
В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.
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