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У Херсонській області ексгумували тіло жінки, яку військовий РФ розстріляв у спину

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Херсонська область, Понеділок 30 січня 2023 15:15
У Херсонській області ексгумували тіло жінки, яку військовий РФ розстріляв у спину Фото: У Херсонській області ексгумували тіло жінки, яку військовий РФ розстріляв у спину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яку російський військовий розстріляв у спину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ у спину розстріляв з автоматичної зброї на одній із вулиць місцеву мешканку за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що від отриманих вогнепальних поранень жінка загинула на місці. Пізніше її поховали односельці у садочку.

"Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.

В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

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