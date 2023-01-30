У Херсонській області ексгумували тіло жінки, яку військовий РФ розстріляв у спину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У березні 2022 року під час окупації села Широка Балка військовий армії РФ у спину розстріляв з автоматичної зброї на одній із вулиць місцеву мешканку за її проукраїнську позицію та незгоду з діями окупантів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що від отриманих вогнепальних поранень жінка загинула на місці. Пізніше її поховали односельці у садочку.

"Наразі тіло цивільної спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.