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У Миколаївській області ексгумували тіла трьох дітей, вбитих росіянами влітку

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Миколївська область, Середа 14 грудня 2022 18:19
У Миколаївській області ексгумували тіла трьох дітей, вбитих росіянами влітку Ілюстративне фото: у Миколаївській області ексгумували тіла трьох дітей, вбитих росіянами влітку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На звільненій території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, які загинули внаслідок ворожого обстрілу селища у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки провели ексгумацію тіл трьох мешканок села Новопетрівка Широківської об’єднаної територіальної громади Баштанського району 12-ти, 14-ти та 16-ти років.

Правоохоронці встановили, що у червні під час ворожого обстрілу селища, неповнолітні дівчата перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із снарядів. Їх захоронили на місцевому кладовищі.

Висновки судово-медичних експертів свідчать про те, що діти загинули від отриманих мінно-вибухових травм.

За фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли російські військові, серед них була неповнолітня дівчина.

Окрім того, в Харківській області поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей - двох дітей та трьох дорослих, які загинули під час авіаудару по будинку в Ізюмському районі ще під час окупації в березні.

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Миколаївська область национальная полиция
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