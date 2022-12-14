В Николаевской области эксгумировали тела троих детей, убитых россиянами летом
На освобожденной территории Николаевской области правоохранители эксгумировали тела троих детей, погибших в результате вражеского обстрела поселка в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Отмечается, что следователи полиции, криминалисты и взрывотехники провели эксгумацию тел трех жительниц села Новопетровка Широковской объединенной территориальной громады Баштанского района 12-ти, 14-ти и 16-ти лет.
Правоохранители установили, что в июне во время вражеского обстрела поселка несовершеннолетние девушки находились во дворе домовладения, куда попал один из снарядов. Их похоронили на местном кладбище.
Выводы судебно-медицинских экспертов говорят о том, что дети погибли от полученных минно-взрывных травм.
По фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса.
Напомним, в селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли российские военные, среди них была несовершеннолетняя девушка.
Кроме того, в Харьковской области полицейские эксгумировали тела пяти человек - двоих детей и трех взрослых, погибших во время авиаудара по дому в Изюмском районе еще во время оккупации в марте.
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