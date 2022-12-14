ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области эксгумировали тела троих детей, убитых россиянами летом

Новина українською →
Николаевская область, Среда 14 декабря 2022 18:19
В Николаевской области эксгумировали тела троих детей, убитых россиянами летом Иллюстративное фото: в Николаевской области эксгумировали тела троих детей, убитых россиянами летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители эксгумировали тела троих детей, погибших в результате вражеского обстрела поселка в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что следователи полиции, криминалисты и взрывотехники провели эксгумацию тел трех жительниц села Новопетровка Широковской объединенной территориальной громады Баштанского района 12-ти, 14-ти и 16-ти лет.

Правоохранители установили, что в июне во время вражеского обстрела поселка несовершеннолетние девушки находились во дворе домовладения, куда попал один из снарядов. Их похоронили на местном кладбище.

Выводы судебно-медицинских экспертов говорят о том, что дети погибли от полученных минно-взрывных травм.

По фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса.

Напомним, в селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли российские военные, среди них была несовершеннолетняя девушка.

Кроме того, в Харьковской области полицейские эксгумировали тела пяти человек - двоих детей и трех взрослых, погибших во время авиаудара по дому в Изюмском районе еще во время оккупации в марте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область национальная полиция
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян