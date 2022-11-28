Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Під Харковом ексгумували тіла 5 людей, двоє - діти

В Харківській області поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей - двох дітей 1 та 11 років та трьох дорослих, що загинули під час авіаудару по багатоповерховому житловому будинку в Ізюмському районі ще в березні під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища", - йдеться в повідомленні.

Так, 25 листопада працівники поліції провели ексгумацію, вилучили останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті - вибухові травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.