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Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Під Харковом ексгумували тіла 5 людей, двоє - діти

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Харків, Понеділок 28 листопада 2022 15:05
Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Під Харковом ексгумували тіла 5 людей, двоє - діти Фото: під Харковом ексгумували тіла 5 людей, двоє - діти
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області поліцейські ексгумували тіла п’ятьох людей - двох дітей 1 та 11 років та трьох дорослих, що загинули під час авіаудару по багатоповерховому житловому будинку в Ізюмському районі ще в березні під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища", - йдеться в повідомленні.

Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Під Харковом ексгумували тіла 5 людей, двоє - діти

Так, 25 листопада працівники поліції провели ексгумацію, вилучили останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті - вибухові травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Куп'янську Харківської області, під час ексгумації трупу загиблої жительки міста, росіяни відкрили вогонь по населеному пункту. Внаслідок обстрілу є загибла.

Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

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